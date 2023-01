Riedel manterá desconto de 15% do IPVA 2023

Mais de 909 mil carnês do IPVA 2023 foram enviados para os proprietários de veículos automotores de Mato Grosso do Sul.

O fiscal tributário da Unidade de Fiscalização do IPVA, Paulo Sérgio Monteiro Ferreira explica que alguns ainda serão entregues. Paulo reforça que o pagamento à vista prevê desconto de 15%.

Os descontos para a alíquota de caminhões, ônibus, automóveis e motocicletas. Para saber como é feito o cálculo, o fiscal orienta a consultar a tabela FIPE.

Neste ano de 2023, a arrecadação com o IPVA deve chegar aos R$ 1,2 milhão. O montante é dividido entre Estado e municípios.

