Em surto, mãe mata bebê de 2 meses ao jogá-lo no asfalto

Um bebê de dois meses foi morto no último domingo (01), após ser arremessado mais de uma vez na calçada pela própria mãe. O crime aconteceu na cidade de Cassilândia, a 452 quilômetros de Campo Grande. A mulher, de 24 anos teria cometido o crime em momento de surto psicológico.

De acordo com informações do Subtenente da Polícia Militar, Gustavo Santana Proença, a equipe policial foi chamada para comparecer na Santa Casa da cidade, onde uma criança correndo risco de morte deu entrada, no que seria uma tentativa de homicídio.

“Ao chegar no hospital, a médica plantonista estava realizando o procedimento de reanimação. A equipe, ao verificar algumas lesões no corpo da criança, verificou que se tratava de um crime e logo em seguida já procurou os responsáveis pela criança”, relata o subtenente.

A equipe médica conseguiu então as informações de endereço da vítima e a polícia se deslocou até a residência. No local estavam uma testemunha e o pai da criança. Em abordagem, o homem disse que a autora do crime era a mãe da criança, que entrou em surto psicológico, saiu correndo em direção a rua com a vítima no colo, mas que ela teria derrubado o bebê por acidente. Ele ainda disse que tentou impedi-la de pegar a criança, mas não chegou a tempo.

Nesse meio tempo a criança já havia ido a óbito. A mãe da criança estava na casa, aparentemente desacordada. Uma ambulância foi chamada e a mulher foi encaminhada para o hospital. A médica plantonista, ao saber da versão da família da história, disse à polícia que as lesões que a criança apresentava não foram causadas apenas por uma queda acidental e sim por violência.

O pai da criança foi mais uma vez questionado. Chorando muito, ele contou aos agentes que teria brigado com a mulher. Ambos estavam em casa, dormindo em um sofá, quando a criança começou a chorar. O pai então chamou a mulher para que fosse amamentar o bebê.

Nesse momento, ela teria derrubado a criança por acidente. O pai não viu o acidente e continuou insistindo para que a mulher fosse alimentar o bebê. Ela então se recusou e teria entrado em estado de surto, onde pegou o bebê e o arremessou na direção do asfalto, por pelo menos três vezes. Um tio da criança, morador da região presenciou o crime e foi o responsável por levar a criança ao hospital. Familiares relataram que ela já teve esse tipo de surto outras vezes, mas que não faz uso de remédios controlados.

Após o relato, mãe, pai e testemunhas foram conduzidas a delegacia. Segundo o subtenente, a mulher confessou o crime. O caso foi registrado como homicídio qualificado por motivo fútil e segue em investigação.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.