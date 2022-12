PF descobre quadrilha que movimentou mais de R$ 130 milhões em cocaína por MS

Equipes da Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje (13), a Operação “Rota de Ferro”, contra uma quadrilha que movimentou mais de R$ 130 milhões com envolvimento ao tráfico internacional de cocaína. De acordo com a polícia, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Mato Grosso do Sul e em mais quatro estados brasileiros.

A operação que envolveu a Força Tarefa de Segurança Pública foi coordenada pela Polícia Federal de Minas Gerais, compostas pelas policiais Civis e militares do estado mineiro. Foram acionados mais de 100 policiais para cumprir 28 mandados de busca e apreensão e 16 mandados de prisão nas cidades de Campo Grande, Corumbá e Ladário. Os outros municípios envolvidos são Uberaba (MG), Franca (SP), Imperatriz (MA) e Rondon do Pará (PA).

Além dos mandados, a Justiça Federal determinou o sequestro de veículos e imóveis e até bloqueio de contas bancárias dos envolvidos.

Operação “Rota de Ferro”

De acordo com a nota da Polícia Federal de Minas Gerais, a investigação teve início com apreensão de 148 quilos de cocaína no município de Uberaba no ano passado, quando foi descoberto um grande esquema de tráfico de drogas que saia da Bolívia, passava pela fronteira em Corumbá e seria destinado para os estados de São Paulo e Minas Gerais.

Ainda de acordo com a Polícia Federal, a investigação chegou aos titulares de contas bancárias que eram usadas para movimentação de valores que eram referentes ao tráfico de drogas, contatando-se, que o envio desses valores, contatou-se uma movimentação de mais de R$ 130 milhões em um período inferior a 3 anos.

Segundo a nota da PF, os investigados responderão pelos crimes de tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico, onde as penas somadas podem chegar até 25 anos de reclusão.

As buscas ocorreram em Rondônia, Bahia, Santa Catarina, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul. Nesses estados e no Distrito Federal, os policiais também cumpriram o sequestro de 16 veículos e 66 imóveis ligados à quadrilha.

