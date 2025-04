Homem morre após ser baleado em bar em Aparecida do Taboado; Polícia Civil investiga caso

Na madrugada deste sábado (5), um homem de 49 anos, cuja identidade não foi revelada, foi fatalmente atingido por dois tiros enquanto estava em uma calçada de um bar em Aparecida do Taboado, a 431 quilômetros de Campo Grande. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos no tórax e ombro, vindo a falecer na unidade.

Segundo o boletim de ocorrência, a sobrinha da vítima estava dentro do bar no momento do crime e ouviu os disparos. Ao sair para o lado externo, encontrou o tio caído e, desesperada, acionou o Corpo de Bombeiros. Dada a demora no atendimento, ela pediu ajuda a um motorista, que levou o homem ao hospital.

A sobrinha relatou ter visto um homem armado, mas não conseguiu identificar o suspeito devido à falta de visibilidade. A Polícia Civil conversou com o proprietário do bar, que afirmou não ter visto o ocorrido, mas se dispôs a fornecer imagens das câmeras de segurança do local, que podem ajudar a identificar o autor do homicídio. O bar é conhecido por ser frequentado por pessoas com envolvimento com a criminalidade.

O caso foi registrado como homicídio simples, e a investigação segue em andamento.