Oficina de Ginástica Rítmica tem inscrições abertas para crianças de no mínimo 7 anos

As inscrições de Ginástica Rítmica abrem nesta segunda-feira (21) às 14h, no Parque Jacques da Luz. Para participar é necessário ter no mínimo 7 anos e a seletiva irá compor as equipes de rendimento.

Segundo a Funesp (Fundação Municipal de Esportes), o projeto existe há 12 anos e tem por objetivo oferecer uma modalidade olímpica de qualidade na Região das Moreninhas que promova saúde, ajude a controlar a obesidade infantil, afastar do convívio de drogas e violência por meio de atividades de socialização.

A seletiva acontecerá no próprio poliesportivo do Parque. A equipe irá aplicar teste de coordenação motora, flexibilidade e agilidade. É necessário a criança estar acompanhada do responsável, estar de tênis, roupa própria para ginástica e cabelos presos.

Inscrição para Escolinhas

O projeto também está com inscrições abertas para novas alunas em 2022 e oferecerá 120 vagas para meninas de 5 a 12 anos. As matrículas iniciam do dia 22 a 24 de fevereiro. A ação desenvolvida pela Fundação de Esportes, de Ginástica Rítmica atende meninas de 05 a 19 anos e conta com professoras especialistas na modalidade.

(Com assessoria)