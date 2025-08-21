Trail Run Serra da Bodoquena chega à 9ª edição e reforça vínculo entre esporte e meio ambiente

Prova será disputada em setembro, no Refúgio Canaã, com cerca de 400 atletas percorrendo trilhas, rios e áreas de preservação

A cidade de Bodoquena se prepara para receber, no dia 13 de setembro, a 9ª edição do Trail Run Serra da Bodoquena, corrida de trilha que se consolidou como um dos principais eventos esportivos do Mato Grosso do Sul. A prova terá largada no Refúgio Canaã, com concentração a partir das 3h30 e início das baterias às 4h.

O evento oferece percursos de 42 km, 30 km, 21 km, 12 km e 7 km, além da versão Kids. O limite de participação é de 400 atletas, número que a organização considera adequado para manter o equilíbrio entre competição e preservação ambiental. Os trajetos passam por rios, áreas de mata fechada e reservas particulares, o que confere um nível de dificuldade maior em relação a provas urbanas.

Todos os concluintes recebem medalha finisher. Haverá troféus para os cinco primeiros colocados gerais, masculino e feminino, em cada distância, além de premiação para os três melhores por faixa etária. Durante o evento, também serão realizados sorteios e distribuição de brindes exclusivos para os participantes.

De acordo com o coordenador-geral, Carlos Porto, a corrida alia esporte e preservação: “O trajeto passa por seis rios e áreas de reserva ambiental. É um desafio físico, mas também um momento de conscientização sobre a importância da biodiversidade.”

A prova também adota práticas sustentáveis, como a desclassificação de atletas que descartarem lixo nas trilhas, e realiza anualmente o plantio de árvores em parceria com o movimento Mil Pelo Planeta. Além disso, a versão Kids e ações educativas buscam aproximar crianças e famílias da prática esportiva associada ao cuidado com o meio ambiente.

Com realização do Instituto Ìmòlé, organização da Bolt Realizações e apoio da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur) e da Prefeitura de Bodoquena, o Trail Run tem impacto direto no turismo local. As edições anteriores atraíram competidores de outros estados e garantiram alta ocupação na rede hoteleira da região.

Em 2026, o evento completa dez anos e deve ganhar edição especial. Até lá, a corrida deste ano reforça o papel da Serra da Bodoquena como cenário de referência para o trail run no Brasil.

