Dois homens condenados são presos por estupro de vulnerável em Iguatemi

Um foi capturado por ser sentenciado a mais de 10 de prisão e outro descumpriu medidas judiciais, sendo determinado retorno ao regime fechado

Na última quarta-feira (20), dois homens condenados pelo crime de esturpo de vulnerável foram presos em Iguatemi. Os indivíduos praticaram os crimes em diferentes ocasiões no mesmo município.

Um homem de 38 anos foi capturado pela manhã, pelo descumprimento de medidas judiciais impostas na condenação pelo crime ocorrido em 2018. Eee foi encontrado em uma empresa na cidade e vai voltar ao regime fechado. O mandado de prisão cumprido desse caso foi expedido pela Vara de Execuções Penais do Interior.

Já no início da tarde da quarta-feira (20), foi cumrpido um mandado de prisão por sentença definitiva contra um idoso de 74 anos, que foi encontrado e preso na zona rural do município. Ele foi condenado a uma pena de 10 anos e 4 meses pelo crime de estupro de vulnerável praticado no ano de 2017, também na cidade de Iguatemi.

Os capturados foram conduzidos a Delegacia de Polícia de Iguatemi, onde permanecem. Os cidadãos do município também podem encaminhar denúncias para a delegacia pelo telefone: (67) 3471-1372.

