Veja se está na lista! Agetran notifica veículos autuados por infrações em Campo Grande

interdução

Está na lista? Em edital divulgado na edição suplementar do Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande) desta quinta-feira (5), a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) publicou a lista de veículos multados por cometerem infrações entre os dias 11 e 20 de fevereiro de 2025, em vias de Campo Grande.

Os proprietários autuados têm o prazo de 30 dias, a partir da publicação das notificações, para apresentar defesa ou informar o condutor infrator. A listagem cabe quando não há identificação do condutor na lavratura do auto de infração. Assim, ocorre a inserção da numeração da placa do veículo.

Conforme a Agetran, para apresentar a defesa, os proprietários dos veículos devem acessar o site: www.campogrande.ms.gov.br/.

Confira a lista completa de condutores:

Diogrande extra 05.03.26Baixar

 

