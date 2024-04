Fim de semana em MS será de sol com possibilidade de chuva intensa em algumas regiões

O fim de semana em Mato Grosso do Sul promete ser de sol e pancadas de chuva, principalmente nas regiões norte, centro e oeste do Estado. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), as chuvas podem variar de intensidade, fraca a moderada, podendo atingir uma intensidade mais significativa.

O alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) coloca todos os municípios de Mato Grosso do Sul em estado de atenção para o risco de chuvas intensas. As direções indicam um volume de até 30 milímetros e ventos que podem atingir até 60 km por hora até o fim da manhã.

Segundo os meteorologistas, essa instabilidade é resultado da presença de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai, combinada com o calor e a umidade de ar características da região. A localização dos cavados, que são áreas alongadas de baixa pressão atmosférica, tem influência de uma frente fria oceânica pequena para a formação de nuvens e ocorrência de chuvas em Mato Grosso do Sul.

Em Campo Grande, o céu amanheceu parcialmente coberto, com a temperatura de 22ºC de mínima, com máxima prevista de 28ºC. As temperaturas máximas previstas para outras cidades nesta sexta-feira são de 26ºC em Ponta Porã, 28ºC em Nova Alvorada do Sul, Maracaju, Dourados e Coxim, 29ºC em Porto Murtinho, e 30ºC em Três Lagoas e Corumbá.

Embora o sol ainda seja uma dominante, é importante que os moradores estejam preparados para possíveis pancadas de chuva, especialmente nas áreas destacadas pelos alertas meteorológicos.

Com informações do Cemtec e Inmet.

