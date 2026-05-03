Clássico entre Flamengo e Vasco encerra rodada do Brasileirão neste domingo

A 14ª rodada do Campeonato Brasileiro será concluída neste domingo (3) com cinco partidas, incluindo o clássico entre Flamengo e Vasco, principal atração do dia no Maracanã.

O confronto, marcado para as 15h (horário de Mato Grosso do Sul), coloca frente a frente equipes em momentos distintos. Vice-líder da competição, o Flamengo tenta reduzir a diferença de sete pontos para o líder após o empate do Palmeiras na rodada anterior. A equipe rubro-negra vive boa fase, com oito jogos de invencibilidade, apesar do empate recente pela Libertadores.

Já o Vasco chega embalado por três vitórias nos últimos quatro jogos e ocupa a 13ª posição, com 16 pontos. O time também tenta encerrar um jejum incômodo: não vence o rival pelo Brasileirão desde 2015.

Também às 15h, São Paulo e Bahia se enfrentam no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. A mudança de local ocorre devido à indisponibilidade do Morumbis, que recebe shows do cantor The Weeknd.

O São Paulo chega mais confiante após vitória no Brasileirão e bom desempenho na Sul-Americana, ocupando a parte de cima da tabela com 23 pontos. Já o Bahia vive momento de pressão, com três jogos sem vencer, o que aumentou as cobranças sobre o técnico Rogério Ceni.

Às 17h30, Chapecoense recebe o Bragantino na Arena Condá. Lanterna da competição, a equipe catarinense tenta reagir após sequência negativa, enquanto o Bragantino busca recuperação após duas derrotas consecutivas.

No mesmo horário, Internacional enfrenta o Fluminense no Beira-Rio, em Porto Alegre. O time gaúcho tenta melhorar o desempenho como mandante e sair da zona de rebaixamento, enquanto o Fluminense, terceiro colocado com 26 pontos, segue na perseguição ao topo da tabela.

Fechando a rodada, Mirassol e Corinthians se enfrentam às 19h30, no estádio Maião. O Mirassol busca sair da zona de rebaixamento, enquanto o Corinthians, invicto há sete jogos, tenta consolidar a recuperação e se afastar da parte inferior da tabela.

A rodada promete movimentar a classificação e intensificar a disputa tanto na parte de cima quanto na luta contra o rebaixamento.

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