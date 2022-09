Semana de Artes Visuais marcam lançamento de duas exposições

Já na Esplanada Ferroviária, a arte continua. Em sua quinta mostra entre 21 contempladas por meio de edital, o 1º Prêmio Ipê de Artes Visuais leva à Galeria de Vidro o trabalho de Fernando Anghinoni, com a coletânea “O Desenho da Letra – A Magia da Gravura”. O vernissage está previsto para as 19h.

A proposta da exposição é explorar em sua composição artística algumas técnicas que envolvem a utilização da gravura e da tipografia. Trata-se de obras realizadas ao ar livre, em locais como praças e parques, onde o artista coleta texturas utilizando técnicas de xilogravura de topo (estampas de troncos de árvores), calcogravura (frotagge), leterpress (antiga técnica utilizando tipos móveis) e caligrafia artística. Todo este processo de transferência capta os desenhos naturais das superfícies, que são impressos diretamente em tecidos de algodão cru e/ou papel.

O projeto também está voltado para a utilização da tipografia nas obras, com intervenções de desenhos de letras. Trata-se de um encontro e uma fusão entre um dos pilares das artes, que é a gravura, e um dos principais elementos do design gráfico, que é a tipografia. A união desses elementos representa uma das várias vertentes de Fernando, que sempre abrange o pânorama das artes visuais de formal global e regional. Ele vive e trabalha em Campo Grande, possui mestrado em Arte e Design e já realizou exposições de artes individuais e coletivas no Brasil e no exterior.

Serviço

A abertura da exposição do artista Ghva Maurício será realizada amanhã de manhã no prédio do Paço Municipal, que fica na Avenida Afonso Pena, 3.297, no Centro. Ela estará disponível até o dia 20 de outubro, com visitação gratuita de segunda a sexta-feira, entre as 8h e 18h. Vale destacar que os quadros podem ser adquiridos e retirados após o fim da exibição. Interessados devem entrar em contato com Caroline Garcia, no telefone (67) 99852-6927, ou pelo Instagram @ghvamauricio.

A exposição “O Desenho da Letra – A Magia da Gravura” começa no dia 21 de setembro, às 19h, e fica aberta ao público até o dia 5 de outubro. Ela estará alocada na Galeria de Vidro, localizada dentro da Plataforma Cultural. O endereço é: Avenida Calógeras, n.º 3.015. A entrada é gratuita.

Você pode acompanhar mais sobre o artista Fernando Anghinoni por meio de seu Instagram @universofan. E para ficar por dentro da programação da Sectur e das próximas exposições do Prêmio Ipê de Artes Visuais, acompanhe-nos pelo @SecturCG.

