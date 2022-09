Tite confirma escalação com quinteto de jogadores ofensivos

A seleção brasileira treinou nessa quarta-feira no Estádio Océane, em Le Havre, na França, local do amistoso contra Gana, às 15h30 (de Brasília), na sexta. Na atividade, o técnico Tite confirmou a escalação com com Paquetá, Neymar, Raphinha, Vini Júnior e Richarlison.

A notícia agradou os torcedores que esperam um time leve e habilidoso dada a característica dos jogadores. Ao longo dos últimos anos, alguns jogadores que ainda eram promessas, despontaram como craques do futebol mundial. É o caso da maioria dos atletas do Brasil, principalmente no setor ofensivo.

Uma das novidades na formação está no setor defensivo. Tite vai observar novamente Éder Militão na lateral-direita, tal qual já havia feito no segundo tempo do amistoso contra o Japão, em junho. A posição é a grande incógnita do Brasil, haja vista que não existe um jogador definido. As más atuações de Daniel Alves e a falta de um substituto, coloca a lateral direita como o setor mais frágil da seleção.

Amistosos

A Seleção Brasileira está perto de encerrar a preparação para os últimos amistosos antes da Copa do Mundo do Qatar. Nos próximos dias, os comandados do técnico Tite entram em campo para enfrentar Gana e Tunísia. As partidas acontecerão na França, onde todo o grupo já está para os treinos.

O primeiro jogo, contra Gana, será nesta sexta-feira, às 15h30 (de Brasília), no estádio Océane, em Le Havre. Já na terça-feira, dia 27, o Brasil enfrenta a Tunísia também às 15h30 (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris. São os últimos jogos antes da Copa do Mundo.

