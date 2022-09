Chuvas geram cratera no centro e comerciantes denunciam descaso

Com as fortes chuvas registradas em Campo Grande nos últimos dias, uma cratera se abriu no cruzamento entre a Avenida Calógeras com Avenida das Bandeiras. A situação tem gerado transtornos aos moradores e comerciantes, além de propiciar a ocorrência de acidentes de trânsito.

Para evitar acidentes, Saulo, dono de uma borracharia, decidiu colocar um cone de sinalização no local, ele ressalta que o buraco existe há cerca de duas semanas.

“Com as chuvas o buraco foi aumentando, antes tava raso e agora começou a afundar, então coloquei o cone por conta do perigo, se o sinal tá aberto a pessoa não vê passa direto e pode gerar um acidente”, destacou.

Equipes da Águas Guarirobas estiveram no local na manhã de hoje (22), e identificaram que o buraco não provem de um vazamento de água e pode ter sido gerado pelo sistema de gás, e agravado com as fortes chuvas.

A Águas Guarirobas comunicou ainda que apesar de não ser de responsabilidade da empresa, serão realizados serviços de manutenção e reaterro no local devido ao risco de acidentes.

Tempo

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) divulgou um alerta de tempestades para 72 municípios do estado nesta quinta-feira (22), com possibilidade de chuvas entre 30 e 60mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos de 60 a 100 km/h e queda de granizo.

Para hoje, as chuvas se concentram com maior volume nas regiões leste, norte e central. Para o sudoeste a chuva chega em menor quantidade. Em Campo Grande o dia amanheceu nublado, com forte chuva e a máxima não deve passar dos 21ºC.

Como característica da nova estação, a primavera deverá trazer pancadas de chuva com ventos de até 70 km/h, com possibilidade de queda de granizo. Para o mês de outubro e novembro há poucas chances de uma nova frente fria.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba.