Mais uma empresa de alimentação animal deverá recolher produtos com substância tóxica

O MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) por meio do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal determinou nesta quarta-feira (21) o recolhimento do mercado de mais uma marca de produtos para alimentação animal.

A medida foi destinada a produtos da marca Petitos Indústria e Comércio de Alimentos, vale para todo o território nacional e para todos os alimentos específicos (bifinhos, snacks, petiscos) de todas as linhas destinados a caninos.

A determinação faz parte das investigações que estão sendo realizadas pelo Mapa sobre o caso de contaminação de produtos para alimentação animal com monoetilenoglicol.

Até agora já são cinco empresas que tiveram a determinação de recolhimento de seus produtos após a detecção do uso de dois lotes de propilenoglicol contaminados com monoetilenoglicol, adquiridos da empresa Tecno Clean: Bassar Indústria e Comércio Ltda, FVO Alimentos Ltda, Peppy Pet Indústria e Comércio de Alimentos para Animais, Upper Dog comercial Ltda e Petitos Indústria e Comércio de Alimentos.

As investigações, que seguem em andamento, indicam que esses produtos de alimentação animal foram destinados somente para o mercado interno. Para todos os lotes de alimentos suspeitos foram determinados recolhimento e todas as empresas envolvidas já foram fiscalizadas. As empresas foram interditadas.

O Mapa também já havia determinado que as empresas registradas junto ao Ministério suspendam imediatamente o uso em suas linhas de produção de dois lotes da matéria-prima propilenoglicol adquiridos da empresa Tecno Clean.

O propilenoglicol é um produto de uso permitido na alimentação animal, desde que seja adquirido de empresas registradas. As investigações que estão sendo realizadas são relacionadas a uma possível contaminação do propilenoglicol por monoetilenoglicol. Até o momento, não existe diretriz do Ministério de suspender o uso de produtos que contenham propilenoglicol na sua formulação, além dos já mencionados.

O Ministério segue atuando e tomando as medidas necessárias para mitigar o risco apresentado nos produtos de alimentação animal.

