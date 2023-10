Times que disputarão o Estadual Série B não tem jogadores registrados no BID

Faltando um pouco menos de 36 horas para o início do Campeonato Sul-Mato-Grossense, série B, apontam que seis times que estreiam na competição, pelo menos três não tem jogadores registrados no no BID (Boletim Informativo Diário). A segunda divisão do estadual começa neste domingo, com jogos em Coxim, Campo Grande e Rio Brilhante.

Segundo a Rádio Esporte MS, o Misto, de Três Lagoas, ainda não tem nenhum jogador inscrito para enfrentar o Águia Negra, em Rio Brilhante, às 17h, no Ninho da Águia. Até o momento, o time da casa consta 10 atletas aptos para a competição. O goleiro Zé Augusto, o atacante Adrian, o meia Júlio César, são alguns já confirmados.

Já pelo lado do Náutico, o técnico Sabatine terá alguns reforços conhecidos do futebol sul-mato-grossense. Os ex-comercialinos João Paulo e Kevin estão já no sistema e pronto para estreia. Além deles, Eliel, Bruno Jarcem, Felipe e Kaio César figuram na liberação dos atletas.

RODADA – DOMINGO –

10h – Estádio André Borges – São Gabriel x Portuguesa

15h – Estádio Jacques da Luz – Náutico x Corumbaense

17h – Estádio Ninho da Águia – Águia Negra x Misto

