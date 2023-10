Finais do Estadual de voleibol sub-17 acontecem até domingo na Capital

Vinte e seis equipes, sendo quinze no feminino e doze no masculino, disputam desde da tarde de ontem (12), no Ginásio da Mace, em Campo Grande, as fases classificatórias do Campeonato Sul-mato-grossense Sub-17.

Segundo a organização do evento, as disputas das fases classificatórias devem acontecer entre sexta-feira e sábado, nos Ginásio da Elite / Mace e no Sindicato do Bancários, com as disputas das finais no domingo pela manhã no Ginásio Elite / Mace.

A competição tem como objetivo selecionar os melhores atletas e as comissões técnicas que irão participar dos Campeonatos Brasileiros de Seleções que irão acontecer no primeiro trimestre de 2024.

