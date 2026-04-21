Times de MS patinam na Série D

O Operário empatou em 1 a 1 com o Abecat-GO, domingo (19), no Jacques da Luz, e não sabe o que é uma vitória na Série D. Apesar de permanecer na zona de classificação do Grupo A11, com três pontos, o time de Campo Grande está longe de ter tranquilidade na tabela.

Os goianos abriram o placar aos 35 minutos do primeiro tempo, com Marquinhos. O empate veio apenas aos 39 da etapa final, com Eduardo Tanque, que saiu do banco para marcar.

Após o jogo, o atacante ressaltou a reação da equipe em casa. “Conseguimos empatar com muita garra e bola no chão e quase viramos o jogo”, completou. Mesmo assim, reconheceu a necessidade de evolução: “O importante é não perder pontos, mas a gente sempre busca a vitória, e é isso que vamos fazer na próxima semana”.

Também no domingo, o Ivinhema foi derrotado no Estádio Saraivão por 3 a 1 pelo Betim-MG e perdeu a liderança do grupo. Paulo Henrique marcou duas vezes, aos 46 do primeiro tempo e aos 33 do segundo. Alisson ainda diminuiu aos 37, mas Marcelo fechou o placar aos 45.

Com o resultado, o Betim chegou a sete pontos e assumiu a ponta. Uberlândia e Ivinhema aparecem com seis, com vantagem mineira no saldo de gols. O Operário fecha o G-4 com três, enquanto Abecat e Crac-GO têm apenas um ponto.

O técnico Douglas Ricardo classificou o resultado como negativo e destacou erros decisivos. “Foi uma derrota amarga. O jogo estava equilibrado, mas não podíamos tomar aquele gol no fim do primeiro tempo”, disse.

Ele também apontou falhas na sequência da partida. “Depois levamos mais um gol bobo. Conseguimos reagir, mas, quando arriscamos tudo, sofremos o terceiro”, analisou.

No feminino, Pantanal supera Planalto

No Brasileiro A3 feminino, o quadro é mais positivo. O Pantanal SAF venceu o Planalto-GO por 2 a 1, no sábado (18), no Jacques da Luz, e chegou aos sete pontos, dividindo a liderança do Grupo 2 com as goianas, que ainda levam vantagem no saldo de gols.

Após sair atrás, com gol de Marcelly, aos 44 do primeiro tempo, o time reagiu na etapa final. Milena empatou em cobrança de falta, e Deise virou aos 12 minutos.

A técnica Jaque Corrêa valorizou o resultado. “Foi uma vitória muito importante para iniciar o segundo turno, contra um adversário qualificado”, destacou. “Teremos uma semana muito difícil, com jogo pela Copa do Brasil e, depois, o Várzea Grande. Agora é recuperar as jogadoras para estarem inteiras”, afirmou.

O Pantanal volta a campo pelo A3 domingo (26), às 16h, contra o Várzea Grande-MT, terceiro colocado com seis pontos. Antes, estreia na Copa do Brasil amanhã (22), às 19h, contra a Liga Sanjoanense-PI, também nas Moreninhas, em jogo único pela fase preliminar da competição. Quem vencer enfrenta o Pérolas Negras-RJ no próximo dia 29, também em jogo único, pela primeira fase do torneio.

Por Ricardo Prado

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