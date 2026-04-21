Dois jovens ficam feridos em novo acidente com scooter em menos de 24 horas em Nova Andradina

Colisão em cruzamento no bairro Cristo Rei deixou vítimas com escoriações

Dois jovens, de 17 e 19 anos, ficaram feridos na manhã desta terça-feira (21) em mais um acidente de trânsito envolvendo scooter elétrica em Nova Andradina. A colisão aconteceu no cruzamento das ruas José Domingos e Mário Lopes Beiro, no bairro Cristo Rei.

Segundo informações do Jornal da Nova, os dois ocupantes da scooter sofreram escoriações pelo corpo após o impacto. Eles foram socorridos por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e encaminhados ao pronto-socorro do Hospital Regional.

As causas do acidente ainda não foram oficialmente confirmadas. Ainda conforme o Jornal da Nova, a informação inicial é de que o veículo envolvido teria avançado a sinalização de parada obrigatória e atingido a scooter.

Em menos de 24 horas, este é o segundo acidente envolvendo scooter elétrica registrado no município. Na segunda-feira (20), uma jovem também ficou ferida após uma colisão com um carro em Nova Andradina.

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