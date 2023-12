Times de MS estreiam na Copa Brasil de Futsal neste sábado

O Estado de Mato Grosso do Sul terá dois representantes na 7ª edição da Copa do Brasil de futsal Feminino. A competição que inicia hoje (10), contará com os times da Douradina/Operário e a Serc/UCDB vão estrear jogando fora de casa. Os jogos de volta será em Campo Grande.

Segundo a organização, a competição tem a participação de 16 clubes, divididos em cinco fases, todas com jogos de ida e volta. As duas equipes sul-mato-grossenses conquistaram as vagas para a competição via campeonato estadual. O Douradina/Operário foi campeão e a Serc/UCDB ficou com o vice-campeonato.

A Serc/UCDB estreia contra AA Uirapuru-MT em Cuiabá. A partida está marcada para às 17h30 (de MS). O jogo de volta será no dia 2 de julho, às 9h30, em Campo Grande.

Já o Douradina/Operário enfrenta o FSD-MT em Várzea Grande (MT) às 20h deste sábado (10). Os vencedores desses confrontos se enfrentarão na segunda fase da competição.

Segundo a Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) que organiza a competição prevê que a Copa do Brasil feminina se encerre no dia 16 de setembro.

