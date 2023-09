Motociclista é socorrida em estado grave após ser arremedada contra poste

Uma motociclista de 21 anos, foi socorrida em estado grave, na madrugada de hoje (10), após perder a direção do veículo e ser arremessada contra um poste, na Avenida Clodoaldo Garcia, no Bairro Santos Dumont, Três Lagoas, a 326 km de Campo Grande.

Conforme apurado pelo site Fatos MS, testemunhas relataram a Polícia Miltar e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que a mulher perder a direção da motocicleta em que conduzia, bateu no canteiro central e foi lançada contra o poste numa distância de aproximadamente 20 metros.

A vítima foi encontrada com as pernas bastante machucadas, constando fraturas. Ela foi encaminhada pelo Samu até ao Hospital Auxiliadora. Até o momento não há informações sobre o seu estado de saúde.

