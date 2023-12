Moradora ouve barulho na rua e encontra ciclista morto

Aleilson Ferreira Severina, de 40 anos, morreu, ontem (9), ao sofrer um acidente Rua João Vieira Gonçalves, região central de Cassilândia, a 432 quilômetros de Campo Grande. Uma testemunha relatou a polícia, que ouviu um barulho vindo da rua e ao sair da residência, encontrou a vítima morta na via.

Segundo o boletim de ocorrência, a moradora relatou a polícia que não houve tempo de acionar o socorro, pois ao sair da residência, já deparou com a vítima sem vida.

Equipes da Polícia Civil localizaram os parentes da vítima, relatando que Aleilson estava internado na semana passada no hospital após ser constatado problemas cardíacos. Os investigadores foram até a unidade de saúde para realizar os procedimentos necessários para investigação.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Cassilândia como morte a esclarecer e será investigado.

