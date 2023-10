Times de Maracaju e Ponta Porã garantem vagas para as finais da Liga MS

Neste último final de semana, as equipes do feminino e masculino de Ponta Porã, conquistaram o título da Região V Sudeste da LIGA MS de Voleibol adulto. Os jogos acontecem nos dias 21 e 22 no ginásio de esportes Adersino Valensoela Gomes em Maracaju. A competição é organizada pela Federação de Voleibol de Mato Grosso do Sul.

A equipe feminina de Ponta Porã derrotou Maracaju, em um jogo equilibrado e decidido no Tie-Break. No primeiro set 25×23 para a equipe da fronteira e Maracaju venceu os dois últimos sets 25×23 e 15×06. O município de Antônio João ficou com a terceira colocação.

Já no masculino, Ponta Porã também conquistou o título ao vencer Antônio João, pelos placares de dois sets a um, parciais de 25×21, 18×25 e 15×13. Os anfitriões Maracaju ficaram com a terceira colocação.

OIs campeões de cada região, já garantem vaga na fase final da LIGA MS 2023, que acontecerá entre 1 e 3 de dezembro, em local ainda a ser definido pela Federação de Voleibol de Mato Grosso do Sul.

