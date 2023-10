Piloto de avião agrícola morre durante queda de avião em lavoura na divisa de MS

O piloto de um avião agrícola, Laurentino Zamberlan morreu pilotando a aeronave que caiu durante uma tentativa de decolagem, na manhã desta terça-feira (24), na lavoura dentro de uma propriedade rural em Ponta Porã, a aproximadamente 313 quilômetros de Campo Grande.

Segundo Dourados News, Laurentino é natural do Rio Grande do Sul, mas morava em Dourados. Ele pilotava a aeronave da empresa Uniagro Aviação Agrícola Ltda., que confirmou a morte de Laurentino em comunicado.

"A Uniagro Aviação Agrícola LTDA comunica que uma das aeronaves sofreu um acidente na manhã de hoje. A situação foi comunicada aos órgãos competentes e ao centro de investigação e procedimentos emergenciais já foram providenciados. As causas do acidente são desconhecidas e somente após investigação do órgão competente será possível conhecê-las. Outros detalhes serão anunciadas tão logo estejam disponíveis", afirmou a empresa por meio de nota divulgada nas redes sociais."