Servidores se preparam para Corrida dos Poderes e até aposta desafia colegas de setor

Há quem acorde com vontade de correr. Talvez este seja seu caso, mas um incentivo sempre cai bem. Essa foi a ideia de dois colegas servidores da Secretaria Jurídica e Legislativa da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) que apostaram para ver quem ganhará a Corrida dos Poderes, evento em comemoração ao Dia do Servidor Público, em 28 de outubro.

O assistente jurídico José Mario Silva de Araújo e a assessora legislativa Camila Monteiro Brandino Cardim se inscreveram para o percurso de corrida de 10 km e já começaram os treinos para ver quem chega primeiro na categoria amadora. “Eu tenho 35 anos e sempre gostei e procurei praticar esportes, como musculação, corrida e remo, que praticava quando morava em Corumbá. Até participei de competições. Confesso que esse ano estava um pouco sedentário, mas, mesmo assim, decidi participar da Corrida dos Poderes por incentivo da Camila, que treina bastante e é muito competitiva. A nossa pequena aposta, que eu vou ganhar, é claro, está nos motivando a treinar ainda mais. Até já perdi uns quilinhos nesse preparativo”, brincou José Mario.

Ambos já entendem como funciona uma competição e até já ocuparam um pódium, em 2019, na 1ª Corrida da ALEMS, também nas comemorações do Dia do Servidor. Camila ganhou em terceiro lugar e José Mário em quinto, na categoria dos servidores feminino e masculino, respectivamente. Para a Corrida dos Poderes 2023 Camila também está otimista. “Pelas colocações parece que eu ganhei dele, mas não. Foi aí que eu o desafiei: este ano eu vou fazer um melhor tempo que você. E ele respondeu que não. Então apostamos de verdade”, contou Camila.

A servidora explica que também sempre esteve envolvida com esporte. “Já representei minha cidade de Naviraí em campeonatos de basquete e também competi pela seleção estadual. Aos 18 anos ganhei bolsa de estudos para jogar pelo time universitário e assim me formei em Direito, treinando diariamente no basquete. Ao formar vi que não seria possível manter o ritmo e foi então que voltei meus olhos para a corrida. Desde então pratico de forma amadora, mas penso que o esporte é isso, é sair da zona de conforto, plantar disciplina e comprometimento para colher saúde, bem-estar e satisfação para cumprir seus desafios”, considerou Camila.

Outros percursos e treinos na ALEMS

Além dos 10km que os apostadores irão correr, também há outros dois trajetos: corrida de 5km e caminhada de 3km. Todos os percursos serão realizados no Parque dos Poderes, com largadas na Assembleia Legislativa. A servidora do setor de Taquigrafia e Revisão da ALEMS, Jennifer Garcia, escolheu os 5km e comemorou que o trajeto será em meio a tanta natureza. “Não sou atleta profissional, treino em um grupo de corrida e pratico há uns 5 meses. Por ser um esporte ao ar livre, que tem contato com a natureza, descobri que me agrada. Correr é uma maneira de desestressar, melhorar a qualidade de vida e por isso me atraiu. Agora corro, no mínimo, duas vezes na semana, mais pela saúde mesmo. A Corrida dos Poderes vai ser uma oportunidade até para as pessoas que nunca participaram verem o tanto que é legal o esporte de rua, tanto pela corrida em si, quanto pelo contato com a natureza em volta”, ressaltou.

A ALEMS disponibiliza treinos gratuitos aos servidores, com a preparadora física Ingrid Ximenes. As próximas datas são amanhã (21) em um aulão especial (informações na arte ao lado) e outros novas datas na rampa de acesso ao Legislativo nos dias 24 e 26 de outubro, das 17h30 às 18h. “Os servidores estão empenhados. Essa ação que a Assembleia tem feito foi um start extraordinário na vida deles, com uma integração e solidariedade entre eles que a corrida traz. Às vezes a gente está cansado, mas lembra que o amigo estará lá, então a gente vai. Treinamos na hora do pôr do sol, que enche a alma, saímos energizados, dá para sentir a diferença de tão boa a energia, das pessoas envolvidas no propósito”, comemorou Ingrid.

Além da parceria da ALEMS, a Corrida dos Poderes reúne o apoio do Governo do Estado, Tribunal de Justiça, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública, Tribunal de Contas, Federação do Comércio de Mato Grosso do Sul (Fecomércio), Serviço Social do Comércio (Sesc), Caixa de Assistência Social (Cassems), Acttivida e Sanesul, sendo uma realização da Federação de Atletismo do Mato Grosso do Sul (FAMS).

O presidente da Casa de Leis, deputado Gerson Claro (PP), reforça que a proposta da Mesa Diretora com a corrida é passar uma mensagem para a sociedade que, além de cumprir com o papel institucional, é importante incentivar a adoção de uma vida saudável. “A Corrida dos Poderes será um momento especial onde os servidores se unem em prol da saúde, do bem-estar e da solidariedade”, afirmou.

O convite é reforçado pelo presidente da Comissão Permanente de Saúde da ALEMS, deputado Lucas de Lima (PDT). “Quero convidar você a participar, a gente vem sempre alertando a população de manter-se em forma, cuidar do corpo que é o nosso lar, é onde a gente habita nesse planeta. Porém não é só sobre ficar em forma, mas praticar um esporte como a corrida também é uma das melhores coisas que você pode fazer pelo seu cérebro, termos de humor, memória e aprendizado. Conto com a sua participação, bora lá correr”, convidou o parlamentar.

Serviço

Foram disponibilizadas 2 mil inscrições gratuitas, que se esgotaram rapidamente em dois lotes. Para quem vai participar, a retirada do kit da Corrida dos Poderes será no dia 27, das 9h às 19h no estacionamento da ALEMS. Para pegar seu kit é obrigatória a doação de um brinquedo novo ou usado em bom estado de conservação, que será destinado a crianças carentes em campanha de Natal no fim de ano.

A Corrida dos Poderes será no dia 28 de outubro, com largadas de todos os percursos no estacionamento de visitantes da ALEMS, que fica na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, primeiro bloco do Parque dos Poderes entrando pela Avenida Mato Grosso.

A programação se inicia às 16h, com entrada franca. Um espaço para toda a família será montado com área kids, área gourmet e palco para espetáculos de teatro e música. A largada está prevista para as 17h30. Às 18h o Grupo Sampri anima o evento e às 20h está marcada a premiação. Saiba todos os detalhes acessando a página oficial do evento em www.corridadospoderes.ms.gov.br.

Com informações da Agência ALEMS.

