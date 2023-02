Tragédia na BR-376: Motociclista morre em colisão com carreta

Um homem identificado como Cesar Rodrigues, 47 anos, morreu na manhã de hoje(13), após se envolver em acidente e bater em uma carreta, na BR-376, entre os municípios de Ivinhema e Deodápolis, a aproximadamente 260 quilômetros de Campo Grande.

Conforme o site Angivi o acidente ocorreu por volta de 5h30, no km-92 da rodovia. A vítima seguia de moto pela via sentido Ivinhema quando, por motivos a serem apurados, perdeu controle e colidiu o veículo na lateral da carreta que trafegava na pista contrária.

Com o impacto, Cesar ficou sob a carreta e morreu no local. O motorista da carreta não teve ferimentos. A PRF foi acionada com a perícia de Nova Andradina para liberação do corpo da vítima.

