Time de MS tenta primeira vitória na Superliga B

O Sesc MS Vôlei volta à quadra nesta quinta-feira (4) pela segunda rodada da Superliga B 2025/26 e tenta a primeira vitória na competição. O time enfrenta o Praia Grande, às 18h, no Ginásio Rodrigão, no litoral paulista. A equipe sul-mato-grossense estreou no último sábado (29) com derrota por 3 sets a 0 para o Apan, de Santa Catarina, com parciais de 25/21, 25/16 e 31/29.

O técnico do Sesc MS, João Vitor Nascimento explicou que a preparação após a estreia foi baseada no estudo detalhado do adversário. Segundo ele, os vídeos do Campeonato Paulista ajudaram a traçar a estratégia da equipe. “Nós analisamos gente que o jogo deles é muito em função dos centrais, então a gente fez uma estratégia para marcar esse tipo de bola e jogar o nosso jogo de velocidade pelas extremidades, e então tentar surpreender a nossa equipe adversária”.

João Vitor também fez uma avaliação completa da primeira partida e afirmou que, para ele, a diferença física entre os times pesou no resultado. “Em alguns momentos na partida, a vantagem física da Apan se sobressaía, e a gente não conseguia bloquear os adversários. Talvez, também pelo nervosismo da estreia, as nossas extremidades oscilaram muito, por causa da altura do bloqueio e tudo mais, então tiveram um pouco de dificuldade para rodar as bolas”, analisou o técnico.

Ele destacou que os centrais tiveram bom desempenho, mas as bolas decisivas não foram concluídas com a mesma precisão, especialmente no fim do primeiro set, perdido por 25 a 22. “No segundo set a equipe se desconcentrou, não conseguiu encaixar o passe. Nós tivemos uma recuperação no final do set, mas a diferença no placar era muito grande e nós não conseguimos recuperar”.

No terceiro, o Sesc chegou a liderar por 24 a 22, mas novamente encontrou dificuldade diante do bloqueio mais alto e sofreu a virada por 31 a 29. “A gente teve o controle do jogo até os 24 pontos mas, mais uma vez, a vantagem física do bloqueio gerou dificuldade, e aí nós acabamos perdendo o terceiro set. Mas foi muito equilibrado”.

Apesar da derrota, o treinador afirmou que o grupo mostrou potencial técnico e que a tendência é de evolução. “Eles mostraram capacidade técnica e agora que a gente começou a competição, quebrou o gelo, a equipe vai se sair melhor”.

O clima interno é de confiança. O treinador avalia que a igualdade física com o Praia Grande tende a equilibrar o duelo e acredita que o time pode fazer uma grande partida. “A estatura deles é parecida com a estatura da nossa equipe, então a gente já tem uma chance melhor de disputar com eles de igual para igual”, completou.

Vic Lopes disputa última etapa do Circuito Mundial Elite 16

A vice-líder do ranking mundial de vôlei de praia, Vic Lopes, de Ivinhema, disputa nesta semana a etapa final do Circuito Mundial Elite 16, em Itapema (SC). Ao lado da capixaba Thâmela, ela estreia nesta quinta-feira (4), às 9h, contra as brasileiras Elize Maia e Carol Horta, pela fase de grupos. A dupla entra direto na chave principal por estar entre as mais bem ranqueadas da temporada.

As eliminatórias começaram na quarta-feira (3) e contaram ainda com o três-lagoense Arthur Mariano, que joga com o paranaense Adrielson. Na etapa classificatória, eles venceram os belgas Vercauteren e Van Langendonck por 2 a 0, com parciais de 21/16 e 21/18, e avançaram à fase de grupos, onde, mais tarde, enfrentariam os espanhóis Alejandro Huerta e Adrián Gavira. Já Campo Grande é representada na competição por Saymon Barbosa, que joga ao lado do paraibano George Wanderley. A dupla enfrentou os estadunidenses Smith e Webber na noite de quarta-feira.

Ao longo da temporada, o Circuito Mundial Elite 16 teve etapas em diferentes países e terminou com uma lista equilibrada de campeões, sendo três duplas brasileiras. Na esteia, em Quintana Roo, no México, os títulos ficaram com as brasileiras Rebecca e Carol Solberg no feminino, e com os cubanos Diaz Amaro e Alayo Moliner no masculino. Em Saquarema, Thamela e Vic foram campeãs, enquanto os noruegueses Anders Mol e Christian Sørum venceram entre os homens.

Em Ostrava, na República Tcheca, Thamela e Vic voltaram ao topo, junto com os suecos David Ahman e Jonatan Hellvig entre os homens. A etapa de João Pessoa teve vitórias das americanas Shaw e Cheng no feminino e dos brasileiros Evandro e Arthur Lanci no masculino. E no Rio de Janeiro, Rebecca e Carol Solberg venceram novamente, enquanto Cherif e Ahmed ficaram com o título entre os homens.

O torneio segue até domingo (7), quando ocorrem as finais e as disputas de bronze. Itapema encerra a temporada que consolidou o ciclo vitorioso dos sul-mato-grossenses e tem, por enquanto, a disputa aberta pelo topo do ranking mundial e definirá o grande cameão do circuito.

