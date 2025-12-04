Com proposta de R$15,9 milhões, Construcap vence leilão do HRMS

Empresa apresentou o menor valor entre as concorrentes e foi confirmada vencedora após etapa final sem novos lances

A Construcap CCPS Engenharia e Comércio, da Nova Futura, venceu o leilão para administrar o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul com a proposta de R$15.909.279,00 — a menor entre as participantes. A confirmação ocorreu nesta quinta-feira (4), na B3, depois que nenhuma empresa apresentou novos valores na fase de lances ao vivo.

O processo começou com cinco interessadas, mas apenas três avançaram para a etapa final: a própria Construcap, a Opy Healthcare, ligada ao grupo Safra, e o Consórcio Zhem MS, da Terra Investimentos. As propostas apresentadas por essas duas últimas ficaram em R$17.550.000,00 e R$19.111.531,42, representando deságios de 13,96% e 6,30%.

Na fase dinâmica, os lances deveriam superar a melhor oferta com diferença mínima de R$100 mil. Como nenhuma das concorrentes elevou seus valores, a B3 declarou a Construcap vencedora, garantindo à empresa o contrato de parceria para atuar na gestão do Hospital Regional.

