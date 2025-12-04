Mulher é presa por extorsão de pai e filho em Dourados

Suspeita foi capturada num encontro marcado por ela com o homem de 51 anos, ocasião que exigiu R$ 6 mil em troca de não exibir vídeos íntimos do filho dele

Na última quarta-feira (03), uma mulher de 23 anos foi presa em flagrante pelo crime de extorsão contra pai e filho em Dourados. A prática feita pela suspeita já durava há cerca de 5 meses e a comparsa segue sendo procurada.

A suspeita foi presa na Praça Antônio João, no centro da cidade, por uma equipe da Sig (Seção de Investigações Gerais) da Delegacia de Dourados.

A captura ocorreu no momento em que a autora marcou um encontro com uma das vítimas, um homem de 51 anos, exigindo R$ 6 mil em troca de não exibir vídeos íntimos de seu filho.

Os Policiais Civis surpreenderam a investigada e realizaram a prisão logo após a exigência dos valores. Ela foi presa em flagrante e conduzida para a delegacia, pelo crime de extorsão.

As investigações do caso continuam com o intuito de capturar a comparsa dela, que no momento da prisão da autora, ao ver a aproximação policial, fugiu e até o momento não foi localizada pelos policiais.

