Timão enfrenta Santos na primeira rodada do Paulistão

O primeiro clássico Alvinegro na temporada 2022 é válido pela terceira rodada do Paulistão. O Corinthians enfrenta o Santos na noite desta quarta-feira (2), a partir das 21h35, na Arena Neo Química, em São Paulo.

O Corinthians se encontra no grupo A da competição estadual, junto de Água Santa, Guarani e Inter de Limeira. Com quatro pontos conquistados até aqui, o Alvinegro é líder do grupo.

Preparação finalizada

O Corinthians concluiu a preparação para a partida, na tarde de terça-feira (1), no CT Dr. Joaquim Grava.

Os atletas realizaram o aquecimento no Campo 1 e, em seguida, foram ao Campo 2 para um trabalho de posse de bola em espaço reduzido. Depois, no Campo 3, o técnico Sylvinho organizou um treinamento tático de olho na partida. O goleiro Ivan foi inscrito no Paulistão e é a novidade entre os relacionados para o jogo.

O meio-campista Willian será preservado da partida para seguir o planejamento de trabalho de controle de carga e condicionamento físico. Além dele, outra ausência no clássico será o lateral e zagueiro Bruno Melo, que foi liberado para resolver assuntos particulares.

(Com Assessoria)