Sesau abre processo seletivo com bolsa em mais de R$ 4 mil

Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública), abre inscrições para processo seletivo com duas vagas para profissionais formados em Enfermagem e duas para Serviço Social. O residente receberá bolsa de R$4.106,09 por mês.

A oportunidade faz parte do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Mental da Secretaria. De acordo com o edital, as atividades serão realizadas nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e nos demais serviços da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande, com duração de 24 meses.

Interessados devem fazer as inscrições até o dia (15) de fevereiro de 2022, sendo que no dia 15 de fevereiro de 2022 até às 17h (horário oficial de Mato Grosso do Sul), apenas pela internet. O Edital completo e o e link de inscrição estão disponíveis no endereço: www.campogrande.ms.gov.br/sesau/servicos

A prova será realizada no dia 06 de março de 2022, em Campo Grande, com duração de três horas. A taxa de inscrição é de R$150.

No dia 11 de março de 2022, após às 18h, será divulgado o gabarito oficial definitivo, o resultado final da prova, classificação final disposta em ordem decrescente de nota, considerando a soma dos pontos obtidos pelo candidato na prova, por categoria profissional que será publicado no site . Todo o processo deve ser acompanhado por meio deste endereço.

