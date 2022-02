Motorista de caminhão é preso transportando 4t de maconha no interior

Um caminhão Ford/Cargo carregado com carga de frango foi apreendido transportando 4 toneladas de maconha, na terça-feira (1), na BR-158, próximo ao município de Selvíria, aproximadamente 414 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o Dourados News, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) junto com a equipe policial da delegacia de Dourados, estava fiscalizando a rodovia, quando abordaram um caminhão, com placas de Campo Grande, e encontraram diversas caixas de maconha no meio das caixas de frango. Os entorpecentes totalizaram 4 mil e 300 kg.

O motorista do caminhão foi preso em flagrante e confessou que carregou o caminhão em Ivinhema, e receberia R$ 40 mil, para levar a droga até São Paulo. A operação contou com o apoio da aeronave Órion 2, que está destinada a patrulhamento na região de fronteira entre Mato Grosso do Sul e o Paraguai.