Tentando se aproximar do líder Fluminense, Flamengo enfrenta Resende

Tentando se aproximar do Fluminense, líder isolado da Taça Guanabara do Campeonato Carioca, o Flamengo enfrenta o Resende, a partir das 16h (horário de Brasília) deste domingo (27) no estádio do Engenhão. A Rádio Nacional transmite a partida ao vivo.

Nesta manhã, o Mengão finalizou a preparação para a partida contra o Resende pelo @Cariocao. Vamos em busca de mais uma vitória! 🔛 #VamosFlamengo 📸: @mcortesdasilva8 /CRF pic.twitter.com/Tw1zUJkgSb — Flamengo (@Flamengo) February 26, 2022

O Rubro-Negro chega à partida ocupando a 2ª posição da classificação com 19 pontos (cinco atrás do líder Fluminense, que bateu o Vasco por 2 a 0 no último sábado). Caso alcance sua quinta vitória consecutiva na competição, o time comandado pelo técnico português Paulo Sousa permanece com chances de encerrar a primeira fase da competição como primeiro colocado.

Para esta partida, a expectativa é que o Flamengo apresente uma nova equipe titular, pois o técnico português ainda procura a melhor formação. As certezas são as ausências do zagueiro Gustavo Henrique, com um problema no joelho direito, e do meio-campista Thiago Maia, que se recupera de um corte profundo na perna esquerda.

Primo de Messi

Pela frente o time da Gávea encontra um Resende que já não tem mais chances de seguir para o mata-mata da competição. Mas, ocupando a 7ª posição com 8 pontos, ainda tem a oportunidade de seguir para a Taça Rio, uma espécie de prêmio de consolação que é disputado entre o 5º e o 8º colocados da fase inicial do Campeonato Carioca.

Um dos destaques do Gigante do Vale é o meio-campista argentino Emanuel Biancucchi, que é primo do craque Lionel Messi. Ele já marcou um gol na competição, o da vitória de 1 a 0 sobre o Nova Iguaçu pela 2ª rodada da competição.

(Fonte: Agência Brasil)