Mega Sena acumula em R$ 57 milhões mas duas apostas de Campo Grande acertam a quina

Após ninguém acertar as seis dezenas sorteadas na noite deste sábado (26), o prêmio da Mega-Sena acumulou em R$ 57 milhões. Os números sorteados foram: 15, 40, 44, 45, 47 e 51. Mesmo não faturando o premio principal, dois apostadores de Campo Grande acertaram a quina e levarão R$ 53 mil cada.

Outros 53 sortudos acertaram quatro números e irão receber R$ 1.134 cada, os apostadores estão espalhados pelas cidades de Bandeirantes, Dourados, Três Lagoas, Coxim e Corumbá.

Valor da aposta mínima, de 6 números, é R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior a probabilidade de faturar o prêmio. Conforme a Caixa Econômica Federal, em uma aposta simples, com seis dezenas, as chances de ganhar o prêmio milionário são de 1 em 50.063.860. Para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), ao preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003.

O próximo sorteio está previsto para quarta-feira (2). As apostas podem ser feitas até às 18h (19h horário de Brasília) em qualquer casa lotérica do Brasil ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. Para fazer o cadastro é necessário ter 18 anos ou mais e preencher o número do cartão de crédito.

