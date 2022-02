Três veículos carregados de produtos ilegais são apreendidos em MS

Policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam na tarde do último sábado (26), três veículos carregados com mercadorias estrangeiras e adquiridas no Paraguai, os itens não possuíam documentação de regularidade fiscal.

A abordagem ocorreu durante um bloqueio policial para fiscalização na região de Laguna Carapã e integra a Operação Hórus, realizada em parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Entre os itens apreendidos estavam óculos; fardos de roupas; pacotes de cigarros; pacotes de essência para narguilé; cigarros eletrônicos; relógios; aparelhos receptores de TV; fones de ouvido sem fio; balanças digitais; perfumes; carretilhas de pesca; molinetes para pesca; e, carretéis de linha de pesca.

Após a ação, a mercadoria, avaliada em cerca de 723 mil reais, será entregue à Receita Federal de Ponta Porã juntamente com os três veículos.

Confira o vídeo:

(Com assessoria)