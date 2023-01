Temporada nacional de base do judô começa por Campo Grande

CBJ programa Meeting Sub-18 e Sub-21 para 4 e 5 de fevereiro

Campo Grande vai receber o Meeting Nacional Sub-18 e Sub-21 de judô nos dias 4 e 5 de fevereiro. Conforme material publicado anteontem (3), no site da CBJ (Confederação Brasileira de Judô), este será o primeiro evento de base do calendário nacional 2023.

Nessa competição, ao menos 20 atletas de Mato Grosso do Sul (confira ao lado) figuram entre os dez primeiros no ranking nacional em seus pesos. Um dos nomes com chances de pódio é o de Milena Demarco. A judoca é a segunda do ranking Sub-21 no Peso Leve.

Já Alexia Vitoria Nascimento, que desde o segundo semestre do ano passado defende a federação de São Paulo, vai lutar em “casa”, e é outra das esperanças reais de pódio.

Ela terminou 2022 como líder do ranking nacional sub-21, no Peso Ligeiro (até 48 kg). Segundo a programação divulgada pela entidade, a temporada programa ao menos 40 disputas entre nacionais e internacionais. Antes de uma das principais competições de base, os judocas sul-mato-grossenses disputam, ainda neste mês, o primeiro compromisso do ano. A Seletiva Nacional Projeto Paris 2024, que tem entre os objetivos definir as seleções permanentes para o ano, acontece em São Paulo (SP), nos dias 16 e 17 deste mês.

A terceira etapa da Seletiva acontece no Sesi Leopoldina e marca a continuidade do processo de formação da equipe nacional. A expectativa é de que aproximadamente 200 atletas participem do evento.

Segundo a CBJ, 2023 representa, “a contagem regressiva para os Jogos Olímpicos de Paris 2024 e se torna mais do que essencial para a corrida classificatória”.

Ano de Jogos Pan-Americanos Realizada de quatro em quatro anos, a maior competição poliesportiva das Américas terá Santiago, capital do Chile, como sede. O megaevento terá início no dia 20 de outubro, e as disputas do judô acontecerão no período de 28 a 31.

Na última edição, em Lima 2019, o judô brasileiro conquistou dez medalhas (5 ouros, 1 prata e 4 bronzes) e ajudou o Time Brasil a atingir a segunda colocação no quadro geral de medalhas.

Luciano Shakihama– Jornal O Estado do MS.

