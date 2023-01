Caminhoneiro morre em colisão com veículo na BR-163

Colisão entre caminhão baú e um veículo de passeio, na tarde de ontem (4), matou um caminhoneiro de 41 anos, na BR-163, entre Pedro Gomes e Sonora, região norte do Estado. Conforme informações da polícia, o acidente ocorreu devido a uma ultrapassagem indevida.

Conforme apurado pelo site Dourados News, o veículo Ford/Fusion tinha quatro pessoas e o grupo havia saído a cidade de Nova Mutum (MT). Quando estavam trafegando no trecho sentido Coxim- Sonora, o condutor realizou uma ultrapassagem indevida em um caminhão bitrem, que trafegava no mesmo sentido. O motorista não conseguiu realizar a manobra e invadiu a pista contrária, colidindo contra o caminhão baú que vinha em sentido contrário.

Com a colisão, o caminhão baú ficou completamente destruído e foi parar apenas na lateral da pista. O motorista e o passageiro foram encaminhados para um hospital na região, mas não correm risco de morte. Outras duas pessoas tiveram ferimentos leves.

