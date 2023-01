Tiago Botelho deve assumir cargo no Governo Lula

O advogado e professor universitário Tiago Botelho (PT) deve ser indicado para um cargo de direção no FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), junto ao Ministério da Educação. Atuante na área da educação, o professor foi candidato ao Senado na eleição de 2022, e ficou em terceiro lugar.

O ativista assumiu a campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e defendeu a candidatura até a vitória no segundo turno. Botelho está em Brasília e participou da posse do ministro do MEC, Camilo Santana. Ele, que é coordenador do Curso de Direito da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados), disse que conversou com o novo ministro e contou sobre as dificuldades dentro da UFGD nos últimos quatro anos.

O professor chegou a ser perseguido e denunciou ataques de bolsonarismo em 2022; agora em um novo governo não deve ser esquecido pelo partido, já que em inúmeras ocasiões se fez presente em eventos com Lula e outros dirigentes partidários. Defensor de políticas públicas contra a miséria, fome e desigualdade social, o professor luta também pela causa indigenista e agricultura familiar, bandeiras fortes do PT. Ele deve trilhar um caminho no governo federal, se consolidando como nova liderança do partido em Mato Grosso do Sul. Tiago Botelho projeta candidatura à Prefeitura de Dourados nas eleições de 2024, e já constrói esse caminho.

Questionado sobre a nomeação, Tiago Botelho disse que está analisando e em breve deve anunciar a decisão final. "Há a indicação para que assuma uma diretoria no FNDE. Fiquei muito lisonjeado com

O anúncio oficial aconteceu nesta quarta-feira (4). Terena é integrante da Apib (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil) e defende a pauta indígena em diversos processos no STF (Supremo Tribunal Federal), por exemplo no caso do marco temporal de demarcação de terras. O movimento indígena, inclusive, vê o nome dele como uma possível indicação para o Supremo. A ideia da direção da Apib é articular para que ele seja um dos cotados nas vagas que irão ser abertas na corte durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O petista fará ao menos duas indicações. “Trabalhámos para indicar o advogado Eloy Terena ao Supremo Tribunal Federal, ainda no Governo Lula”, afirmou a ministra Sonia Guajajara em entrevista à Folha. Rede social O advogado Eloy Terena postou na rede social que aceita o convite com muita honra e ciente dos desafios. “Vamos trabalhar incansavelmente na articulação da promoção dos povos indígenas. Gratidão”, escreveu.

Agência Brasil O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, assumiu ontem (4) o cargo de ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, pasta que a nova gestão federal recriou e que responderá por parte das tarefas que, durante o governo de Jair Bolsonaro, estavam sob a responsabilidade do Ministério da Economia.

Durante a concorrida cerimônia realizada no Palácio do Planalto, prestigiada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e por quase todo o primeiro escalão do governo federal, Alckmin discursou por quase meia hora, elencando os desafios à industrialização do país e suas prioridades como ministro, cujas funções acumulará com as de vice- -presidente. "O momento nos impõe trabalharmos incansavelmente pelo emprego e pela distribuição de renda, em apoio à indústria, ao comércio e ao setor de serviços", disse Alckmin, acrescentando que o sucesso do setor produtivo brasileiro exige a simplificação das regras do sistema tributário de forma a favorecer a competitividade nacional. "O fortalecimento da nossa indústria passa, invariavelmente, pela redução do custo Brasil e pela melhoria do ambiente de negócios no país. Nesse contexto, a reforma

Ao jornal O Estado, o vereador pontuou que a Casa de Leis não interfere nas decisões do Executivo, e que as exonerações cabem apenas à prefeita. “Como presidente da Câmara não posso intervir. Acho que ela tem que fazer gestão, saber quem é quem. E o que queremos é trabalho e dedicação, agora, se tiver algum excesso de pessoal em alguma secretaria, acho que tem de diminuir as despesas com o pessoal.”

No dia 30 de dezembro, Lopes exonerou cerca de 1.700 comissionados e disse, no início desta semana, que pretende não renovar os contratos de 20%.

Vander tem lista de nomes a serem indicados

O deputado federal Vander Loubet, que é um dos articuladores, foi questionado, pelo jornal O Estado, sobre se pretende indicar mais nomes sul mato-grossenses para o segundo escalão de Lula. Em resposta, ele afirma que tem uma lista de nomes a serem indicados.

“Nomes escolhidos pelas nossas bancadas estadual e federal e pelos dirigentes partidários, mas essas indicações dependem de vários fatores, até porque há outros partidos envolvidos na busca por indicações. Agora que os ministros tomaram posse dos seus cargos essas conversas devem começar para valer. Nosso objetivo é ter nomes de confiança nos cargos, nomes que possam ajudar o Governo Lula a cumprir suas metas e objetivos.”

