Homem é preso em flagrante após agredir a companheira durante discussão, em Campo Grande

Uma mulher de 34 anos foi agredida pelo companheiro, também de 34 anos, na noite de quarta-feira (4), em Campo Grande. O homem foi levado para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher)

Segundo o boletim de ocorrência, a briga começou depois que o homem recebeu uma ligação da ex-esposa. A mulher perguntou sobre o motivo da ligação e os dois começaram a discutir.

Durante a discussão, a vítima pegou uma faca para se proteger, pois o companheiro estava nervoso. O homem tomou a faca e começou a quebrar objetos da casa.

Em seguida, ele passou a agredir a mulher com socos e tapas no rosto. Para tentar se defender, ela mordeu o companheiro e conseguiu chamar a polícia.

Quando os policiais chegaram ao local, encontraram a mulher com ferimentos. O homem foi levado para a delegacia e o caso foi registrado como violência doméstica.