Paraguaio é preso na Linha Internacional conduzindo carro roubado no RJ

Um paraguaio de 38 anos, foi poreso na noite de ontem (31), pelos agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), conduzindo um veículo Renault/Duster com registro de roubo no Rio de Janeiro. O flagrante aconteceu na Linha Internacional entre Aral Moreira e Coronel Sapucaia.

Segundo o DOF, o suspeito seguia com o veículo pela rodovia na região de fronteira e ao perceber o bloqueio policial, realizou uma manobra brusca e retornou a pista. Ao perceber que o condutor estava aempreendendo fuga, os policiais o seguiu, alcançando alguns quilômetros a frente.

Aos policiais, o homem afirmou que havia comprado o veícu.o em uma oficina mecânica no Paraguai, pelo valor de R$ 20 mil. Durante checagem aos documentos, os agentes do DOF perceberam adulterações nos sinais identificadores e em busca minuciosa constataram que o veículo havia sido roubado na cidade de Nova Iguaçu (RJ) em novembro do ano passado.

O carro foi encaminhado à sede da Defron (Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira) juntamente com o autor que responderá por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo.

