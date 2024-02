Homem é executado com 13 tiros na porta de casa

Homem de 51 anos, identificado como Eliston Aparecido Pereira da Silva, foi executado co pelos menos 13 tiros na manhã desta sexta-feira (16), no bairro Santa Fé, em Dourados, a 228 quilômetros de Campo Grande.

Informações iniciais indicam que o atentado contra Eliston ocorreu no momento em que ele se preparava para sair de casa, quando estava na garagem, junto com a esposa, em uma Fiat Toro. A vítima foi surpreendida por um pistoleiro encapuzado em um carro Fox prata, que se aproximaram e efetuaram os disparos.

O homem também estava armado e chegou a efetuar troca de tiros com os suspeitos. Após o crime, os atiradores deixaram o local e abandonaram o carro utilizado próximo a um hotel, na Avenida Guaicurus, a aproximadamente 1.500 metros do atentado.

Eliston foi levado ao hospital pela mulher, porém não resistiu aos ferimentos e chegou já morto ao hospital. O SIG e perícia estão no local para fazer os levantamentos no cenário do crime e dar início as investigações. Duas armas foram encontradas na casa.