Taekwondo de MS disputa vagas para seleção no Rio

Uma delegação sul-mato- -grossense viaja nesta terça- -feira (7) para a capital do Rio de Janeiro, onde disputará o Grand Slam e a Seletiva Nacional Aberta que começam amanhã e vai até o domingo (12). Segundo a FTKD-MS (Federação de Taekwondo de Mato Grosso do Sul), os nove competidores inscritos buscam vagas nas seleções brasileiras para esta temporada.

A competição terá como palco o Parque Olímpico do Rio de Janeiro, na Arena Carioca 1. Haverá disputas de Kyorugui (lutas) e Poomsae (formas) nas categorias infantil, cadete, juvenil, sub-21 e adulto.

De acordo com a programática da CBTKD (Confederação Brasileira de Taekwondo), a quarta-feira será de pesagem e congresso técnico. No dia seguinte, a partir das 8h (de MS), começas as disputas em várias categorias.

As finais na adulto masculino e feminino serão no domingo, a partir das 17h30. A equipe de Mato Grosso do Sul vai para a Cidade Maravilhosa com quatro técnicos: Celso de Souza, Fábio Costa, Roberto Elias da Silva, e Robson Carvalho.

Judoca de MS é ouro em meeting

Mato Grosso do Sul obteve ao menos duas medalhas no Meeting Nacional de Judô disputado no fim de semana no ginásio Guanandizão, em Campo Grande. Os pódios vieram na sub-18. O destaque foi Ana Clara Demarco, ouro no peso médio (-63 kg). A atleta da Associação Moura conquistou o pódio no sábado (4) ao derrotar na final Isabelle Belmiro, do projeto Marcos Mercadante, de São Paulo, e o bronze foi de Ana Caroline da Costa, da Sociedade Morgenau, do Paraná.

No masculino ligeiro (-55 kg), Marcos Paulo Corrêa da Silva, do Rocha/Rádio Clube, foi o terceiro colocado. Neste peso, o campeão foi Samuel Silva, da Corpo Arte de Cultura Física (DF), que deixou a prata com Renzo Inoue Machado, da Associação Nagai (RJ).

Com dois ouros, uma prata e um bronze conquistados, o São Bernardo, de São Paulo, foi o grande campeão geral. Os lugares mais altos do pódio vieram com Bruno Nóbrega (-60kg) e com Itamar Júnior (-66kg), que disputou a final do peso leve contra o companheiro de clube Samuel Fernandes. No feminino, o terceiro lugar de Marcela Ciolfi (44kg) fechou o dia vitorioso

A competição voltada para atletas sub-18 e sub-21 reuniu um total de 378 judocas, sendo 211 no masculino, e 167 no feminino.

Atletas de MS que vão ao RJ

Carlos Henrique Estival Alvarenga

Gabriela Lemes Bazilio Moreira

Jheferson Glaciel Ribas da Silva

Luan Gabriel de Jesus Carvalho

Lucas Vieira Kanashiro

Luiz Felipe de Almeida Aquino

Thays Henrique de Souza

Vitória Pinheiro Bitencourt

Yumi Rodrigues Elias da Silva

