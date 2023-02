Suspeito de tráfico morre em confronto com a Polícia

Kawan Adrian de Souza, de 19 anos, morreu após um confronto com a Polícia Civil, nesta terça-feira (7), na cidade de Santa Rita do Pardo, a 97 km de Campo Grande. Uma equipe cumpria um mandato de busca e apreensão quando foi surpreendido pelo jovem, que apontava uma pistola 380 para os policiais.

De acordo com informações da Polícia Civil, o rapaz pertencia a uma facção criminosa e tinha passagens policiais por roubo, dano, ameaça e tinha envolvimento com tráfico de drogas.

O mandado de busca se refere a um processo de ameaça de morte contra um servidor público estadual, em função do cargo. Durante o cumprimento da ordem judicial, logo que viu os policiais Kawan tentou fugir, pulando o muro da residência onde morava, na Rua Joaquim Cecílio de Lima, no centro da cidade.

Ao tentar fugir, Kawan, que estava com uma pistola 380, se deparou com outra equipe policial que estava cercando o perímetro. Foi dada ordem de parada ao suspeito, no entanto ele optou por apontar a arma aos policiais, que reagiram e o atingiram.

foram encontrados pinos contendo pasta base, bem como um celular que o autor quebrou quando avistou o grupo policial. A arma utilizada por Kawan foi apreendida e seguirá para a análise da polícia científica, que compareceu no local.

A ação policial foi realizada pela Delegacia de Polícia Civil de Santa Rita do Pardo-MS, com apoio da Delegacia Especializada de Repressão a Bancos, Assaltos e Seguestros (GARRAS) e Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR).

