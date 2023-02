Cidade do Natal se transforma para Carnaval da Família com programação diversa

O Carnaval voltou com tudo este ano e após dois anos de espera pelo público, com desfiles de escolas de samba e blocos pelas ruas de Campo Grande. Dessa vez a Cidade do Natal se transforma na Cidade do Carnaval, com programação especial e atividades voltadas para todas as idades.

Serão dois dias de festa, 19 e 21 de fevereiro, para crianças até o público da melhor idade, das 16h às 20h nos Altos da Afonso Pena. Não haverá venda nem consumo de bebidas alcoólicas liberadas no local. Os foliões também vão contar com um cardápio gastronômico variado, disponibilizados pelos food truck. Além das bandas com músicas carnavalescas, também estão previstas apresentações culturais de peças teatrais, brinquedos infláveis e pintura facial para as crianças.

A secretária municipal de Cultura e Turismo, Mara Bethânia Gurgel, destaca a segurança e a programação do evento.

“Por dois dias, a Cidade do Natal vai se transformar na Cidade do Carnaval. Estamos planejando uma festa linda, com segurança, onde todas as famílias poderão aproveitar esse momento de alegria. Queremos resgatar o concurso de fantasias para as crianças e levar bandas para tocar as velhas e boas marchinhas e, assim, animar também o público da melhor idade. Todos estão convidados para curtir esse momento especial, irradiando boas energias e vibrações positivas”.

Praça do Papa

Já os desfiles das Escolas de Samba de Campo Grande acontecem nos dias 20 e 21 de fevereiro, na Praça do Papa – Vila Sobrinho. Os desfiles, realizados pela Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande (Lienca), contarão neste ano com 8 escolas, sendo que apenas 7 serão julgadas pelos jurados.