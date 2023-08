Taça Brasil Sub-8 de futsal começa nessa segunda-feira

A primeira edição da Taça Brasil de Clubes Sub-8 de Futsal Masculino – Divisão Especial acontece nessa segunda (8), em Campo Grande. Duas equipes representarão o Mato Grosso do Sul na competição: a AAEP/Bayern e a Associação Atlética Pelezinho. Ao todo, 12 times participam do campeonato.

Na primeira etapa, os times se enfrentarão em um rodízio simples no sistema todos contra todos dentro dos grupos. E o líder e o vice-líder de cada grupo, além dos dois times com melhor índice técnico entre os terceiros colocados, garantem uma vaga nas quartas de final.

Os jogos acontecem no Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis, o Guanandizão, e irão até o dia 12 de agosto. A etapa classificatória começa na segunda (7) e vai até a quarta-feira (9), com partidas se iniciam às 12h (horário oficial de Mato Grosso do Sul). Já as quartas de final ocorrem na quinta (10) e as semifinais na sexta (11). A final ocorrerá no sábado (12), às 10h.

As partidas serão organizadas pela Confederação Brasileira de Futebol de Salão e serão transmitidas ao vivo pelo canal da CBFS no Youtube. O evento tem ainda o apoio do Governo do Estado, por intermédio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).

A entrada do evento é gratuita.

Com informações do Governo de MS.