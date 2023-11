Projeto de Meliponicultura promove revitalização da cultura Ofaié

Na busca por fortalecer a cultura e a língua da etnia Ofaié, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul está promovendo um projeto inovador na Escola Estadual Debrasa, localizada na aldeia Ofaié em Brasilândia. Com o objetivo de revitalizar a língua Ofaié e preservar os costumes tradicionais, a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SED), está desenvolvendo um projeto de meliponicultura, que envolve a criação de abelhas sem ferrão.

A meliponicultura é parte integrante do projeto de preservação cultural da língua materna e dos hábitos alimentares específicos da etnia Ofaié. Conhecidos como o “povo do mel”, os Ofaié têm um profundo conhecimento sobre as abelhas de diferentes espécies, cultivam produtos e mantêm práticas tradicionais relacionadas ao mel.

Contudo, esse projeto inovador oferece capacitação em apicultura para adultos, já sendo implementado na aldeia há dois anos. Recentemente, o curso de meliponicultura foi estendido aos alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental da Extensão Ofaié da Escola Estadual Debrasa, como parte do esforço para integrar a cultura e a língua Ofaié no currículo escolar.

Importância

A engenheira agrônoma da Agraer, Francielle Malinowski, destaca a importância do projeto para a revitalização da língua e cultura Ofaié: “Para os alunos da escola, o projeto é um resgate da cultura e da língua materna. É tudo na escola, que fica na reserva. E as aulas práticas são na sala de aula aberta, que é no meio das árvores. Estamos na fase de preparar as armadilhas para captura das abelhas e eles amam. É um momento de aprendizado, de forma leve”.

O projeto não apenas oferece conhecimento prático sobre meliponicultura, mas também apoio pedagógico para integrar o conteúdo no currículo escolar. Assim, as crianças Ofaié têm a oportunidade de resgatar a língua e a cultura de seu povo de forma significativa.

Fernando Azambuja de Almeida, assessor pedagógico, enfatiza o impacto positivo do projeto: “As crianças e os professores estão adorando. É uma atividade pedagógica de extrema importância para revitalizar a língua e a cultura do povo. As crianças que não tinham mais essa vivência com os pais, agora estão obtendo na escola. E assim trazemos de volta esse referencial, o sentimento de pertencimento”.

Revitalização

Sendo assim, a revitalização da língua Ofaié é um processo gradual, planejado para ocorrer ao longo de 10 a 20 anos. Através da interação com o professor indígena, os alunos já estão começando a se comunicar em Ofaié em situações cotidianas, como cumprimentos e numeração. O envolvimento ativo das crianças na captura do enxame de abelhas e na produção de mel ajuda a promover um aprendizado prático e valioso.

Ademais, a produção efetiva de mel das abelhas sem ferrão está prevista para os próximos meses. O projeto não apenas promove a preservação cultural e linguística, mas também oferece uma oportunidade sustentável de subsistência para a comunidade Ofaié.

Compromisso

Poeranto, esta ação faz parte do Plano Estadual para a Década das Línguas Indígenas, desenvolvido pelo Governo de Mato Grosso do Sul, em sintonia com a Década Internacional das Línguas Indígenas da Unesco, visando preservar a diversidade cultural das comunidades indígenas. Projetos como a meliponicultura na Escola Estadual Debrasa são passos essenciais rumo a um futuro com línguas e culturas indígenas vibrantes e vivas.

Com informações do Governo de MS