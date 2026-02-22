Sul-mato-grossense marca, e Flu arranca empate com Corinthians

A sul-mato-grossense Patrícia Sochor foi um dos destaques do Fluminense no empate por 2 a 2, na noite de sexta-feira (20), com o Corinthians. A partida foi válida pela segunda rodada do Brasileirão feminino e disputada na Neo Química Arena. O placar causou a demissão do técnico Lucas Piccinato da equipe paulistana.

Belén Aquino e Jaqueline anotaram os gols das Brabas, enquanto Patrícia Sochor e Bruna Pelé marcaram pelas Guerreiras Tricolores, desfalcado na segunda etapa após uma expulsão. Com o resultado, o Corinthians e Fluminense chegam a quatro pontos.

Dentro de campo, o Timão teve bom início e abriu o marcador logo aos oito minutos de jogo. Gabi Zanotti recebeu na entrada da área e, de primeira, tocou por cima para Belén Aquino bater cruzado de esquerda e superar a goleira Kemelli. As alvinegras ampliaram a vantagem, aos 19, quando Duda Sampaio avançou pela direita e cruzou para a defesa afastar mal e Gabi Zanotti finalizar. Kemelli fez a defesa, mas deu o rebote para Jaquelina empurrar para as redes.

No entanto, as tricolores responderam aos 33 minutos e diminuiu a diferença. Patrícia Sochor ficou com a bola após uma dividida e arriscou de fora da área para marcar um golaço, sem chances para a goleira Nicole. Assim, a jogadora nascida em Mato Grosso do Sul balançou a rede pelo segundo jogo seguido. Ao final do primeiro tempo, Karina derrubou Belén Aquino em arrancada ao ataque e, devido à chance clara de gol, acabou expulsa, desfalcando as cariocas.

Na etapa complementar, o Fluminense sofreu com uma jogadora a menos e não conseguiu criar grandes oportunidades. O Corinthians manteve o controle do jogo e criou boas chances para aumentar a vantagem, mas viu a goleira Kemelli impedir novos gols alvinegros.

Já nos acréscimos, aos 49, a goleira Nicole recebeu na área e escorregou, deixando o caminho livre para Bruna Pelé roubar a bola e empurrar ao gol para empatar o confronto.

O próximo jogo do Fluminense será no próximo domingo (1), às 9h (de MS), com o Vasco, pela Copa Rio, no Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu. O Corinthians volta a campo pelo Brasileiro, somente no dia 13, quando faz o Dérbi diante do Palmeiras, às 20h30, em Barueri. (com Gazeta Press)

Por Luciano Shakihama