Prazo para inscrição no Mais Médicos Especialistas termina neste domingo com 1.206 vagas abertas

Programa federal prevê bolsa de até R$ 20 mil e atuação em 16 áreas prioritárias do SUS

Termina neste domingo (22) o prazo de inscrição para o novo edital do programa Mais Médicos Especialistas, iniciativa do governo federal voltada à ampliação do atendimento especializado no Sistema Único de Saúde (SUS). Ao todo, são ofertadas 1.206 vagas distribuídas em 16 especialidades consideradas prioritárias.

Entre as áreas contempladas estão anestesiologia, cirurgia geral, cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia oncológica, coloproctologia, ginecologia e obstetrícia, cardiologia, endoscopia digestiva, gastroenterologia, oncologia clínica, radioterapia, radiologia, mastologia, otorrinolaringologia e patologia.

Os médicos interessados devem se inscrever por meio da plataforma da UNA-SUS, onde precisam indicar ao menos um município e um estabelecimento de saúde para atuação. É possível escolher até dois locais, inclusive em estados diferentes, respeitando a ordem de preferência.

A bolsa fixa prevista no edital é de R$ 10 mil mensais. O valor pode ser acrescido de uma parcela variável entre R$ 5 mil e R$ 10 mil, conforme o grau de vulnerabilidade do município onde o profissional for alocado.

Além da remuneração, o programa prevê ajuda de custo para despesas relacionadas às imersões presenciais nas instituições formadoras.

Em nota, o Ministério da Saúde informou que o repasse dos valores está condicionado à participação efetiva nas atividades previstas no edital, com carga horária semanal de 20 horas, sendo 16 horas destinadas a atividades assistenciais. O órgão também destacou que a participação não gera vínculo empregatício.

