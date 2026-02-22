Estado registra 3º feminicídio do ano após mulher ser morta a facadas dentro de casa em Coxim

Crime aconteceu na madrugada deste domingo (22), no bairro Senhor Divino; filho da vítima é apontado como suspeito

Uma mulher de 50 anos foi assassinada com um golpe de faca na madrugada deste domingo (22), em Coxim. O caso é tratado como feminicídio em contexto de violência doméstica e familiar e representa o 3º registro deste tipo de crime no Estado em 2026. As informações foram divulgadas pelo portal Coxim Agora.

A vítima, identificada como Nilza de Almeida Lima, foi encontrada caída sobre um colchão na sala da residência onde morava, na Rua Walmor Rocha Soares, no bairro Senhor Divino. O Corpo de Bombeiros foi acionado e confirmou a morte ainda no local.

De acordo com a perícia técnica, a mulher apresentava um único ferimento provocado por arma branca na região do abdômen, lesão considerada suficiente para causar o óbito. No interior do imóvel, os policiais constataram sinais de luta, o que reforça a hipótese de confronto antes do crime.

O filho da vítima, de 22 anos, é apontado no boletim de ocorrência como suspeito de ter desferido o golpe. Segundo relato do pai à polícia, mãe e filho haviam discutido e permaneceram na residência após o desentendimento. Ele afirmou ainda que as brigas entre os dois eram frequentes. Quando retornou ao imóvel, o jovem já não estava mais no local.

O companheiro de Nilza, de 46 anos, apresentou versões diferentes sobre o ocorrido. Em um primeiro momento, declarou que havia saído por cerca de 40 minutos para buscar gelo na casa de uma filha e que, ao retornar por volta das 4h30, encontrou a esposa ferida pedindo socorro. Posteriormente, afirmou que o fato teria acontecido ainda na noite anterior, por volta das 20h. Conforme o registro, ele demonstrou comportamento agressivo durante o atendimento e precisou ser algemado para garantir a segurança da equipe e dele próprio, sendo encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos.

Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e da perícia técnica atenderam a ocorrência. A Polícia Civil realiza diligências para localizar o suspeito e esclarecer as circunstâncias do crime.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram