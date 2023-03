Governo publica convocação de 60 enfermeiros para Hospital Regional

O Governo do Estado através da Funsau (Fundação Serviços de Saúde do Estado de Mato Grosso do Sul) e a SAD (Secretaria de Estado de Administração) publicaram ontem (13), 60 a convocação de 60 enfermeiros para início imediato no HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul).

Os convocados deverão se apresentar, entre hoje (14) e quarta-feira (15), à Coordenadoria de Gestão do Trabalho – Hospital Regional de Mato Grosso do Sul.

Os nomes dos candidatos convocados, as datas e os horários para a apresentação de documentos e comprovação de requisitos para a contratação constam nas páginas 77 e 78 do DOE (Diário Oficial do Estado).

