Racismo no Morumbi: torcedor do Fluminense filma e denuncia caso

Um torcedor do Fluminense denunciou um homem que realizava atos racistas durante a partida deste domingo (17), contra o São Paulo, pela 17º rodada do Brasileirão, no Morumbi. Ele filmou um indivíduo imitando macaco, apontando em sua direção, e postou nas redes sociais após a partida.

Hoje 17/07/22, fui no Morumbi assistir o jogo com uns amigos e infelizmente fui vítima de racismo pelo um torcedor do São Paulo.

Não quero nada com esse vídeo, até porque sei a importância que eu tenho.

Mais isso tem que acabar.

RACISMO É CRIME E INFELIZMENTE AINDA EXISTE.

No vídeo, é possível ver que policiais passavam próximo ao torcedor são-paulino no exato momento em que ele imitava o macaco. Ainda assim, o homem não foi levado. Os agentes apenas o repreenderam como se estivesse fazendo uma provocação qualquer.

Repercussão

Imediatamente após a denuncia, o São Paulo se manifestou, assim como algumas de suas torcidas. O clube deixou claro que repudia os atos, além de reverberar que racistas não são bem vindos ao estádio.

O São Paulo Futebol Clube é de todos, e no Morumbi não há espaço para racismo. Racistas não são bem-vindos.

Na manhã de hoje, o São Paulo disponibilizou um novo comunicado. Nele, o clube anuncia que registrou um boletim de ocorrência contra os indivíduos que realizaram os atos racistas. Na nota, a instituição reforça que busca identificar os criminosos.

O São Paulo Futebol Clube vem a público informar que registrou Boletim de Ocorrência contra dois indivíduos responsáveis por lamentáveis atos de cunho racista no jogo São Paulo x Fluminense, no Morumbi.

O Fluminense também se manifestou em relação ao episódio

O Fluminense Football Club tomou conhecimento, através da manifestação de um de seus torcedores em rede social, de uma grave denúncia de ofensa de cunho racial sofrida nas arquibancadas do Morumbi na partida de hoje entre São Paulo x Fluminense.

